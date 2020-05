LAVAGNA TATTICA – Caicedo è prezioso in fase di rifinitura

Caicedo non dà solo diversi gol alla Lazio. Si tratta di un importante generatore di occasioni, come mostrano i dati

Caicedo è uno dei giocatori più migliorati nella stagione della Lazio. Si tratta di un ottimo partner per Immobile, con cui è molto bravo a dialogare sul breve. Rispetto a Correa, è più preciso sul corto ma meno efficace su distanze lunghe.

Un dato significativo: nel corso di questa stagione, è aumentata drasticamente la sua cifra di Expected Assists, ben 0.24 per 90′. Nelle annate precedenti, mai aveva supero gli 0.10. Insomma, non solo gol allo scadere. E’ molto importante per l’intera rifinitura laziale.