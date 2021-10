Lautaro rassicura l’Inter: in campo con la Lazio

Oltre 25mila chilometri negli ultimi 13 giorni ma Lautaro Martinez ha rassicurato l’Inter: contro la Lazio sarà in campo

25mila chilometri in 13 giorni non sono un problema per Lautaro Martinez. Il Toro dribbla l’Oceano e rassicura l’Inter: contro la Lazio si metterà a disposizione, l’ha fatto sapere a Simone Inzaghi. Non è arrivato quel cartellino giallo che agli occhi nerazzurri sarebbe stato provvidenziale: l’attaccante resta in diffida con la sua nazionale e giocherà anche la prossima contro il Perù, quando in Italia sarà già venerdì.