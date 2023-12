Lautaro a DAZN: «La Juve? E’ un avversario che vince anche non bene ma è sempre li. Sorteggio? Vi dico la mia»

Lautaro, l’attaccante argentino commenta a caldo la vittoria contro la Lazio soffermandosi sui sorteggi di domani

Ai microfoni di Dazn al termine di Lazio-Inter interviene Lautaro, il quale esterna la sua vittoria e si proietta anche sui sorteggi di Champions di domani mattina

FAMIGLIA NERAZZURRA– «Una grande amicizia anche fuori dal campo, per avere affiatamento in campo. Non parlo solo di Marcus, ma di tutta la squadra. Creare un gruppo ed essere una famiglia è importante e aiuta a raggiungere gli obiettivi. In questi anni stiamo facendo cose importanti, dobbiamo dare continuità a questo»

CAMPIONATO E OBIETTIVI- «Tutto quello che c’è avanti è sempre più difficile. L’inizio di campionato è stato importante, abbiamo dato un grande segnale per noi stessi, superare ostacoli e crescere sotto ogni aspetto, tutti quanti. Questo è importante per lottare tutti insieme per i nostri obiettivi. Quali sono? Vincere tutto»

MATURAZIONE- «Diventare padre, aver formato una famiglia mi ha aiutato a maturare tanto anche dentro al campo»

MONDIALE – «Il Mondiale mi ha lasciato qualcosa in testa di importante e non positivo, perchè la caviglia non mi ha fatto fare il mio lavoro. Non è una scusa, mi sono messo a lavorare per rimediare»

JUVE – «Juve? Noi pensiamo a noi stessi, loro sono un avversario di grande qualità, a volte vince le partite non bene, ma sono comunque lì e noi li rispettiamo»

SORTEGGIO CHAMPIONS- «Qualsiasi squadra va bene. Per vincere dobbiamo farlo con tutti»