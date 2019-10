Lauro: «Inzaghi a Firenze ha ottenuto una vittoria che va oltre i tre punti…»

Franco Lauro, giornalista, ha parlato della vittoria del Franchi

Franco Lauro, noto giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimere la propria opinione sul momento in casa Lazio. Ecco ciò che ha detto.

TRE PUNTI A FIRENZE – «La vittoria di Firenze vale più di tre punti, la Lazio ha avuto la meglio di una formazione in grande fiducia e in buona forma. L’approccio della Lazio è stato giusto e determinato, nonostante la difficile trasferta di Glasgow la squadra ha risposto bene, con grande personalità. Soprattutto, i biancocelesti hanno ritrovato il loro condottiero: Immobile. Quando nel post partita gli ho ricordato il record eguagliato di Chinaglia si è emozionato».

INZAGHI – «Strano il destino degli allenatori. Molti ritengono di poter scegliere al posto loro, ma credo che le scelte di del tecnico biancoceleste, anche contro la Fiorentina, siano state giuste. Basti pensare all’inserimento decisivo di Lukaku. Corsa Champions? Gli innesti al momento non hanno dato il loro contributo, ma ho fiducia nel lavoro del ds Tare. Per raggiungere l’obiettivo servirà più continuità, specialmente contro squadre piccole, che nelle ultime due stagioni hanno minato il percorso della Lazio. Bisogna però ricordare che per arrivare al quarto/terzo posto non bisogna confrontarsi solo con la favolosa Atalanta di Gasperini, sarà una lunga maratona, vedremo chi avrà la meglio».