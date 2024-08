Laurientè Lazio, un altro club di serie A si INSERISCE ma il Sassuolo è stato chiaro sul PREZZO - Lazio News 24

Laurientè Lazio, un altro club italiano si inserisce nella trattativa per il giocatore francese: ecco di chi si tratta

Nella lunga lista di Fabiani per il calciomercato estivo della Lazio c’è anche Laurientè, il quale è individuato come l’identikit perfetto per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riporta TMW oltre ai biancocelesti però c’è anche il Parma, la quale però deve avere l’ok dalla presidenza per concludere l’affare.

Il sito di web però spiega che il Sassuolo è stato chiaro riguardo il prezzo del francese, visto che per il suo cartellino chiede 15-20 milioni. Oltre alle due compagini, Laurientè interessa anche in Turchia nella Superlig