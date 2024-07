Laurientè Lazio, lo SCETTICISMO di Focolari: «Non mi convince molto, sarà un acquisto...»

Laurientè Lazio, il giornalista si esprime riguardo il possibile innesto del calciatore del Sassuolo con molti dubbi e scetticismo

Intervistato da Radio Radio, il giornalista Focolari si esprime sulla Lazio andando ad analizzare la situazione di calciomercato. Il cronista presta particolare attenzione su Laurientè che il club biancoceleste segue con particolare attenzione

PAROLE – Laurienté? Io non gli darei neanche 10 milioni. Giocatore fumoso, un giocatore che nelle ultime due stagioni ha fatto poco, ha giocato qualche partita nella prima stagione in cui si è visto. Ed è uno di quelli che ha contribuito alla perdita della Serie A da parte del Sassuolo, è un giocatore che non mi dice nulla, che non aggiunge nulla. Secondo me sarebbe un acquisto sbagliato