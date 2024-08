Lauriente Lazio, non solo Serie A: piace all'estero

Laurienté Lazio, il francese piace in Serie A e non solo: una squadra estera, su indicazione del proprio tecnico, ci sta pensando

Il calciomercato Lazio segue Armand Laurienté del Sassuolo: per i biancocelesti potrebbe essere l’ultimo colpo in attacco per Baroni. Il Francese ha molto mercato in Serie A, Parma compreso, ma non solo

Sull’esterno c’è l’interesse anche del Marsiglia, che in più di una trattativa è stata rivale dei biancocelesti. Come riportato da SportItalia, sarebbe una richiesta diretta di De Zerbi.