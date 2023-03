Laurenti: «Cercherò di fare qualcosa che faccia cantare i tifosi della Lazio». Le parole del musicista e compositore

Ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato il musicista e compositore, Alberto Laurenti, che si esibirà prima del riscaldamento della Lazio per il derby con la Roma. Le sue parole:

PAROLE– «Cercherò di fare qualcosa che faccia cantare i tifosi della Lazio. I Rumba Del Mar è un gruppo molto ritmico, rifaremo canzoni come Tanto Pe Cantà, Vola Lazio Vola con delle percussione e dei ritmi particolari. Ci saranno omaggi a Califano, Battisti, Mannarino. Riporterò un sound tambureggiante. Sono due giorni che non dormo, non vedo l’ora. Ho partecipato a Di Padre In Figlio ed è stato emozionante. In famiglia siamo tutti laziali, prendere parte a una festa così è un’altra emozione: sono nel mio Stadio con la Lazio. Faccio le cose sempre con sobrietà, ma questo invito significa rappresentare la mia lazialità. Sono veramente felice di fare questa cosa. Il mio evento dovrebbe iniziare un’ora prima del riscaldamento, verso le 16.00/16.30. Io sarò lì dalla mattina, poi quando mi diranno di esibirmi inizierò. Ho scritto molte canzoni con Califano, lo omaggerò con ‘La Mia Libertà’, che richiama anche il luogo di fondazione. Voglio far cantare a tutto lo Stadio ‘Un’ Avventura’ di Battisti, oltre ai ‘Giardini di Marzo’. Gli arrangiamenti sono forti, stupiranno, stile tribal-house, ballerecci. Il derby che mi ricordo di più? L’anno dei 4 derby è stato importante. Il 26 maggio è stato incredibile. Io spesso ho visto lo Stadio al derby, il pre-partita è qualcosa di emozionante e io cercherò di prendere parte a questa emozione. ‘Il Fenomeno’ con Califano? Una frase di questa mia canzone fu ripresa dalla Curva Nord per omaggiare un personaggio storico, ora non ricordo il momento, ma mi commossi. Un invito? Venite presto e forza Lazio!»