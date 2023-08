Latina Lazio: quattro assenze nella squadra di Sarri. Chi sono gli infortunati che non prenderanno parte al memorial D’Amico

Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto sugli infortunati in casa Lazio verso l’amichevole di questa sera col Latina.

Ai box c’è Marcos Antonio per una lesione muscolare alla coscia destra (oltre al lungodegente Akpa Akpro). Out per il debutto. Verranno risparmiati Hysaj e Pedro, mai con la squadra dall’amichevole con l’Aston Villa. Mezz’ora per entrambi e poi di nuovo gestiti per non aggravare i rispettivi problemi fisici: infiammazione al tendine d’Achille l’albanese, dolore alla caviglia sinistra lo spagnolo.