Landucci: «Il gol di Milinkovic? Decide l'arbitro dobbiamo...»

Ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Lazio, ha parlato il vice di Allegri Landucci, il quale commenta il gol di Milinkovic che ha causato diverse polemiche dalla panchina della Juventus

GOL MILINKOVIC – «Decide l’arbitro, quelli della Lazio dicono che non è fallo, quelli della Juve che lo è. Dico che abbiamo fatto un primo tempo al di sotto, nel secondo tempo meritavamo di pareggiare. Il campo ha detto questo, accettiamo il verdetto. Peccato perchè nel primo tempo non abbiamo fatto bene. Chiesa è entrato bene, Paredes anche. Ci è mancato il gol, che non è poco».