L’agente Giuffredi: «Lotito e De Laurentiis? Simboli di società italiane che vincono»

Il noto agente ha rilasciato delle sue personali dichiarazioni elogiando il presidente biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Mario Giuffredi, agente tra i tanti di Casale, Hysaj e, da poco, di Zaccagni, ha elogiato il lavoro del presidente della Lazio Claudio Lotito ed Aurelio De Laurentiis.

LE PAROLE- «Arrivano fondi stranieri e proprietà straniere, ma vincono le società italiane. Questa è la dimostrazione che ci sono dirigenti e presidenti italiani all’altezza. In tutto questo c’è un comune denominatore: la competenza. La Lazio è guidata da Sarri che ha fatto tantissima gavetta, lo stesso per Spalletti. Politano, Mario Rui, Di Lorenzo e Casale per esempio hanno fatto gavetta»