L'agente di Arthur: «Alla Juve emarginato, con Sarri...»

L’agente di Arthur ha parlato dell’esperienza alla Juve del centrocampista brasiliano, facendo anche il nome di Sarri

Federico Pastorello, agente di Acerbi ma non solo, ha parlato del momento di Arthur, altro suo assistito, alla Juve facendo anche il nome dell’attuale allenatore della Lazio Sarri.

LE PAROLE – «A gennaio è stato vicino all’Arsenal. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve pensare anche alla Nazionale. Con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, ma nonostante Allegri lo stimi, lui vuole due mediani strutturati fisicamente. Non è nell’interesse di nessuno continuare in questa situazione».