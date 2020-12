Lady Caicedo ai tifosi della Lazio: «Vi vogliamo bene, grazie» FOTO

Caicedo e la sua Maria hanno ringraziato i tifosi della Lazio per tutti i messaggi di affetto ricevuti in questi giorni

La questione Caicedo gela la Lazio. Tra liti e smentite, voci di mercato e malumori, l’interesse pressante della Fiorentina preoccupa i tifosi biancocelesti: il giocatore è entrato nel cuore di ogni sostenitore e l’idea di vederlo partire ha sollevato grandi proteste.

I messaggi per convincere il giocatore a rimanere a Roma si sono trasformati in una vera ondata d’affetto, un moto che non ha lasciato indifferente Caicedo e nemmeno la sua compagna. Proprio la bella Maria, tramite il suo profilo Instagram, ha ringraziato: «Grazie a tutti i tifosi laziali, vi vogliamo bene».