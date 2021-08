Lady Caicedo ai tifosi: «Non vi dimenticheremo mai»

Anche lady Caicedo ha salutato i tifosi della Lazio con un bellissimo messaggio su Instagram: ecco le sue parole

Dopo la commovente lettera di Caicedo, anche la compagna Maria ha voluto salutare i tifosi della Lazio con un messaggio su Instagram:

«Vorrei ringraziarvi tutti, uno per uno, per i tanti post, tag storie e messaggi che mi avete mandato in questi giorni per quanto riguarda mio marito, sono stati davvero tanti. Grazie per il support, siete voi, I TIFOSI, quelli che ci mancheranno veramente e che non dimenticheremo mai. Grazie tifosi biancocelesti, sempre nel nostro cuore».