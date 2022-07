Lacchè (Mediasport): «Chiedo scusa a Sarri e ai giocatori per lo Zandegiacomo»

Gianni Lacchè, presidente di Mediasport Event, ha parlato durante la presentazione della squadra ad Auronzo di Cadore

Gianni Lacchè, presidente di Mediasport Event, ha parlato durante la presentazione della squadra ad Auronzo di Cadore. Le sue parole sul campo dello Zandegiacomo, al centro delle critiche per le sue pessime condizioni.

SCUSE – «La mia società e la mia persona deve chiedere scusa a mister Sarri e a tutta la squadra per il manto erboso. In 14 anni non abbiamo mai avuto un problema, mentre quest’anno sì. Chiedo scusa alla squadra e al mister. Ringrazio l’amministrazione attuale e a quella vecchia. Grazie due volte al presidente Claudio Lotito che è riuscito a risolvere dei problemi enormi insieme al sindaco. Grazie anche ai tifosi della Lazio che hanno riempito d’affetto questa città. Speriamo di rivederci l’anno prossimo»