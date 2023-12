La top 11 di Frey: c’è anche un ex Lazio tra i nomi scelti dall’ex portiere di Inter e Fiorentina

In una lunga intervista rilasciata a Sportweek, l’ex portiere, Sebastian Frey, ha stilato il suo 11 titolare dei sogni.

Tra i nomi anche l’ex Lazio, Alessandro Nesta:

Il modulo scelto è il 4-1-3-2. In porta Schmeichel; in difesa Cafu, Nesta, Cannavaro e Maldini; in mediana Makelele; sulla trequarti Del Piero, Zidane e Roberto Carlos; in attacco il tandem Ronaldo ‘Il Fenomeno’ e Ronaldinho. Come allenatore in panchina Marcello Lippi