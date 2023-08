La rivelazione di Viviano: «Sarri mi ha chiamato prima del ritiro. Ecco cosa succede». Le parole del portiere dell’Ascoli

Emiliano Viviano, portiere dell’Ascoli è intervenuto ai microfoni di TV Play in cui ha svelato anche di un contatto con il tecnico della Lazio, Sarri:

PAROLE– «Mi ha chiamato Sarri prima del ritiro, ma era una cosa così, ancora tutto in forse. Non si sapeva cosa avrebbe fatto la Lazio con Maximiano, ora leggo di Lloris, mi sorprende molto. Per me non ha senso come binomio con Provedel, che Lloris faccia il secondo mi sorprenderebbe, poi un campione del mondo alle spalle ti mette tanta pressione. Se sono bravi a gestire magari la Lazio poi si ritroverebbe con due grandi portieri. Che mi ha detto Sarri? Ci siamo sentiti per altre cose, lui aveva il dubbio, sa che sono uno che ha sempre giocato titolare. Per la posizione di secondo portiere serve qualcuno adatto. È stato un discorso così, non c’è stata una trattativa o un’offerta ».