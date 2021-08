La rivelazione di Kamenovic: «Resto alla Lazio». Ora Kostic...

Kamenovic non è stato ancora tesserato ma era presente ieri in tribuna al Castellani. Il suo futuro si intreccia con quello di Kostic

Il futuro di Kamenovic si intreccia con quello di Kostic, erede designato di Joaquin Correa destinato a partire. Nella Lazio c’è posto per un solo extracomunitario, esattamente lo status del laterale basso, che non è stato ancora tesserato. L’intenzione sarebbe quella di tenere libero il posto per Filip Kostic, ma arrivano indicazioni diverse dallo stesso Kamenovic.

Come riporta Il Messaggero, il serbo si trovava ieri in tribuna al Castellani e si sarebbe lasciato andare a una rivelazione: «Resto alla Lazio, ho ricevuto rassicurazioni».