La rinascita di Vecino: il centrocampista è il jolly della Lazio

Matias Vecino è rinato in questo inizio di stagione: la doppietta al Feyenoord e la considerazione di Sarri vero e proprio ossigeno per lui

Matias Vecino sta tornando ai suoi (ottimi) livelli. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, il centrocampista ex Inter, che ieri è stato votato come miglior giocatore della settimana in Europa League, rappresenta un vero e proprio jolly per la Lazio di Sarri.

Il tecnico, che lo aveva già avuto 8 anni fa ad Empoli, si fida di lui in qualsiasi zona del centrocampo. Non è escluso infatti che Vecino possa anche giostrare davanti alla difesa in alcune partite e in determinati contesti tattici. Domani col Verona, insieme a Milinkovic, sarà uno degli scudieri di Marcos Antonio: Matias è pronto.