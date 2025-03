La rinascita di Gustav Isaksen: da comparsa a protagonista nella Lazio di Baroni - Lazio News 24

Gustav Isaksen è approdato alla Lazio nell’estate del 2023, proveniente dal FC Midtjylland. Il suo arrivo a Roma era stato accolto con entusiasmo, viste le sue prestazioni promettenti in Danimarca. Tuttavia, sotto la guida di Maurizio Sarri, Isaksen ha faticato a trovare spazio, accumulando poche presenze e mostrando un adattamento al calcio italiano più lento del previsto.​

La svolta è arrivata con l’ingaggio di Marco Baroni come allenatore della Lazio nel giugno 2024. Baroni, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti, ha subito intravisto in Isaksen un potenziale inespresso. Il tecnico ha lavorato intensamente con il giocatore, instaurando un rapporto basato sulla comunicazione e sulla fiducia. Isaksen stesso ha dichiarato: “Sarri e Tudor non comunicavano molto. Con Baroni è completamente diverso. Dopo ogni partita, mi dice cosa ho sbagliato e cosa ho fatto bene”.

La nuova vita di Isaksen e le ambizioni della Lazio

Questo approccio ha portato a una vera e propria rigenerazione del calciatore. Isaksen è passato dall’essere una riserva a diventare un titolare fisso nello scacchiere di Baroni. La sua velocità, tecnica e capacità di inserimento hanno aggiunto imprevedibilità all’attacco biancoceleste. La fiducia riposta in lui è stata ripagata con prestazioni di alto livello e gol decisivi. Uno dei momenti clou della sua stagione è stato il gol vittoria contro il Napoli al Diego Armando Maradona, che ha permesso alla Lazio di ottenere una vittoria di prestigio.

La crescita di Isaksen non è passata inosservata nemmeno a livello internazionale. Il suo contributo è stato fondamentale anche in Europa League, dove la Lazio ha chiuso la fase a gironi al primo posto, garantendosi l’accesso diretto agli ottavi di finale . Il sorteggio ha riservato ai biancocelesti un confronto con il Viktoria Plzeň, una sfida alla portata ma da affrontare con la massima concentrazione. Isaksen ha espresso fiducia nelle possibilità della squadra, affermando che la Lazio è “tra il gruppo” delle favorite per la vittoria finale.

In campionato, la Lazio sta vivendo una stagione positiva. Attualmente al quinto posto in Serie A con 50 punti in 27 partite, la squadra di Baroni è in piena corsa per un posto in Champions League. La lotta per le prime posizioni è serrata, con squadre come Inter, Napoli, Atalanta e Juventus che occupano le prime quattro posizioni. Tuttavia, con un distacco di soli 8 punti dalla vetta, i biancocelesti possono ancora sognare in grande.​

Il calendario da qui a fine stagione prevede sfide cruciali. Oltre al doppio confronto europeo con il Viktoria Plzeň, la Lazio affronterà in campionato avversari ostici come Atalanta, Juventus e Inter, oltre al derby della capitale contro la Roma previsto per il 13 aprile . Questi incontri saranno determinanti per definire le reali ambizioni della squadra sia in ambito nazionale che internazionale.​

La metamorfosi di Isaksen sotto la guida di Baroni rappresenta un esempio lampante di come la fiducia e la comunicazione tra allenatore e giocatore possano influire positivamente sul rendimento individuale e, di conseguenza, sui risultati della squadra. La Lazio, con un Isaksen in grande spolvero, può guardare con ottimismo al finale di stagione, consapevole di avere tutte le carte in regola per raggiungere traguardi importanti.