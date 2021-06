La provocazione di Ziliani: «Arnautovic tre volte più forte di Immobile»

Il giornalista Paolo Ziliani, sempre molto schietto e talvolta fuori dalle righe, ha paragonato la prova di Immobile con quella di Arnautovic

L’Italia vola ai quarti di finale di Euro2020 grazie alla vittoria sull’Austria, sofferta ma meritata. In molti, tifosi e non, hanno discusso la prova di Ciro Immobile, apparso più in difficoltà rispetto ad altre volte nonostante il palo colpito da 25 metri.

Tra i critici spunta il giornalista Paolo Ziliani, noto per la estrema schiettezza spesso esagerata. Tramite un tweet ha commentato: «Se dico che #Arnautovic è parso tre volte più forte di #Immobile, domani posso lo stesso uscire di casa? #ItaliaAustria».