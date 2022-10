La Lazio vola sulle ali: Felipe Anderson e Zaccagni sempre più decisivi

Felipe Anderson e Zaccagni sono ormai dei fattori decisivi per la Lazio di Sarri: il tecnico li ha letteralmente trasformati

Felipe Anderson e Mattia Zaccagni sono diventati due fattori determinanti per la Lazio di Maurizio Sarri, in costante miglioramento anche rispetto all’ottima annata dello scorso anno.

Due gol e due assist per entrambi finora, con l’ex Verona che per infortunio ha saltato solo la trasferta in Danimarca contro il Midtjylland. Come riporta Repubblica, il tecnico toscano ha fatto trovare la tanto agognata continuità di rendimento al brasiliano mentre ha decisamente migliorato l’attacco alla porta dell’italiano. Oggi il Comandante se li coccola.