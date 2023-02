La Lazio vincerà un trofeo in questa stagione? Cosa dicono i bookmakers.

Stasera andrà in scena la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio, e questa sarà una grande opportunità per gli uomini di Sarri di aumentare le chance di sollevare almeno un trofeo in questa stagione 2022/2023.

Se da un lato, infatti, lo Scudetto sembra già fuori dalla portata non solo della Lazio ma anche delle altre contendenti vista la superiorità di questo Napoli, i Biancocelesti rimangono al momento in gara per la già sopracitata Coppa Italia e per la Conference League.

Nonostante gli acciacchi di Immobile, tornato a pieno regime per la gara di questa sera, quest’anno la Lazio sta giocando una grandissima stagione, grazie ai numeri importanti che Luis Alberto, Milinkovic Savic, Felipe Anderson e soprattutto Zaccagni stanno producendo.

Dati alla mano, infatti, i cinque insieme hanno finora macinato ben 29 gol e 20 assist così suddivisi:

Luis Alberto: 4 gol e 3 assist

Milinkovic Savic: 4 gol e 8 assist

Felipe Anderson: 6 gol e 2 assist

Zaccagni: 8 gol e 4 assist

Immobile: 7 gol e 3 assist

Vista l’annata così prosperosa in termini di reti segnate e l’attuale terzo posto in classifica, è naturale aspettarsi qualche risultato alla fine di questa stagione.

Stasera Sarri avrà una grande opportunità di dimostrare come la squadra abbia davvero trovato l’equilibrio tanto cercato e, contro questa Juventus irriconoscibile, c’è l’obbligo di almeno provarci.

Ovviamente non sarà facile, così come sarà tutt’altro banale arrivare in fondo alla Conference League. Il prossimo appuntamento, in data 16 Febbraio, vedrà la Lazio sfidare il CFR Cluj, in una gara decisamente alla mano di Immobile e compagni. La competizione è sicuramente insidiosa, ma la sensazione generale è che il livello delle altre squadre non sia all’altezza dei nostri e per questo motivo sollevare la Coppa non sembra poi così un sogno irraggiungibile.

Certo è che le opportunità non sono tante e vanno sfruttate, a partire da questa sera, se la Lazio vuole provare a mettere un sigillo e vincere un titolo.

La sensazione generale è che Sarri abbia tutti gli strumenti necessari, anche se la competizione è sicuramente agguerrita. Un esempio di ciò è rappresentato da Sisal, uno dei più famosi siti di scommesse sportive in Italia, che ha deciso di quotare “Lazio non vince nessun titolo” a 1.22.

La quota lascia intendere che i bookmaker, così come l’opinione generale, fatichino a vedere i Biancocelesti portare a casa un trofeo quest’anno, sta quindi alla squadra e all’allenatore dimostrare il contrario.