La Lazio vince a Venezia, Immobile festeggia via social FOTO

Immobile non ha seguito la squadra nella trasferta di Venezia, ma non ha fatto mancare il suo sostegno al gruppo

La lontananza non divide davvero, soprattutto se sei il capitano delle tua squadra. Ciro Immobile – fermato dal Covid – non ha preso parte alla trasferta di Venezia ma non ha fatto mancare il suo supporto ai compagni.

La Lazio è uscita vincitrice dal campo del Penzo e l’attaccante ha celebrato i suoi ad ogni gol: «Grandi ragazzi,forza Lazio».