La Lazio si ritrova a Formello, Gila: «Ritorniamo!» FOTO

La Lazio si è ritrovata a Formello per la vera ripresa degli allenamenti: su Instagram, Gila ha caricato tutti i compagni

Tutti a Formello per la ripresa degli allenamenti. Il gruppo si è ritrovato oggi per ricominciare a mettere benzina nelle gambe: la ripresa del campionato non è vicina, ma serve iniziare ora per farsi trovare a meglio.

A caricare di entusiasmo l’intera squadra è Mario Gila che, su Instagram, ha scritto: