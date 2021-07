La Lazio si immunizza, Luis Alberto riceve la dose di vaccino FOTO

Parte la campagna vaccinale ad Auronzo per chi fa parte del ritiro della Lazio. Luis Alberto riceve la prima dose di vaccino

Un ritiro in sicurezza, questo l’imperativo di Claudio Lotito, che con la collaborazione della regione Veneto ha dato il via alla campagna vaccinale per tutti coloro che fanno parte del ritiro della Lazio ad Auronzo.

Luis Alberto si è sottoposto alla prima dose di vaccino contro il Covid-19, come testimonia la foto postata sul proprio canale Instagram.