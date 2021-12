La Lazio si gode Pedro e Zaccagni: Sarri ha messo finalmente le ali

Pedro e Zaccagni sono stati i due grandi protagonisti della sfida vinta contro il Genoa: i due non hanno fatto rimpiangere Immobile

La Lazio ha messo finalmente le ali. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Pedro e Zaccagni sono stati i grandi protagonisti della sfida vinta tre a uno venerdì contro il Genoa. I due non solo hanno segnato le reti che hanno aperto e chiuso la sfida ma hanno mostrato una grande intesa e una condizione fisica finalmente ritrovata (in particolare l’ex Verona).

Nelle ultime tre gare di campionato l’esterno italiano ha servito due assist e segnato due reti, cosa che non gli capitava da dicembre 2020, dimostrando dunque di aver superato quegli infortuni che lo avevano bloccato nei primi mesi di stagione. Per quanto riguarda Pedro invece, l’ex Roma ha già segnato 7 reti, di cui 6 in campionato. Solo nel 2018-2019, prendendo in esame le ultime otto stagioni, ci era riuscito e sempre con Sarri alla guida del Chelsea.