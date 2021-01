«La Lazio si fa un bel regalo»: a Parma festeggiato il compleanno

La Lazio vince a Parma e si fa un bel regalo di compleanno: la squadra biancoceleste convince al Tardini

Un compleanno festeggiato solo il giorno prima e una bella vittoria per onorare al meglio i 121 anni di storia. La Lazio vince sul campo del Parma e, come titola il Corriere dello Sport, «Si fa un bel regalo».

Determinanti, come spesso accade, Luis Alberto, Milinkovic, Immobile e Caicedo: impossibile, per i crociati, contenere i colpi di classe dei biancocelesti, che festeggiano con 3 punti in più.