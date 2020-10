La Lazio prepara i rinnovo di Acerbi e Akpa Akpro

La società biancoceleste a breve “blinderà” i contratti del difensore e del centrocampista.

La Lazio blinda Francesco Acerbi e Jean Daniel Akpa Akpro. Doppia mossa, dopo aver ceduto Bastos all’Al-Ain, così da alleggerire il monte ingaggi ed avere margine di manovra per due importanti rinnovi. Il manager dei giocatori, Federico Pastorello, si muoverà dunque in questi giorni verso Roma per incontrare Lotito e Tare e mettere nero su bianco per i suoi assistiti. Così si si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.