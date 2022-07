La Lazio sta facendo la spesa in casa Verona. Il parere sul calciomercato dell’allenatore dell’Hellas Cioffi

Prima Cancellieri, poi Casale e ora l’obiettivo Ilic per il centrocampo. La Lazio sta facendo la spesa in casa Verona, depredato la squadra dei suoi calciatori di qualità. E in una intervista a La Gazzetta dello Sport, l’allenatore dell’Hellas Cioffi ha parlato di queste cessioni.

CESSIONI HELLAS – «Allenerò chi c’è, ma non vuol dire che sono schiavo degli eventi. Ho dato le mie idee alla società, arriveranno giocatori affamati. Do fiducia a chi tiene la squadra in A da anni».