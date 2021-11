La Lazio e un Velodrome bollente: anche 10 mila bambini sugli spalti

La gara di questa sera tra Marsiglia e Lazio si giocherà in un clima infuocato: previsti 56 mila spettatori, 10 mila saranno bambini

La Lazio è avvisata: questa sera il Velodrome si presenterà letteralmente infuocato. Come riporta il Messaggero, sono previsti 56 mila spettatori per la gara di questa sera in Europa League tra i padroni di casa e gli uomini di Maurizio Sarri.

In questo senso, viene precisato come anche il settore chiuso sarà occupato visto che il club francese ha invitato diecimila bambini con i rispettivi accompagnatori. L’operazione del Marsiglia ha lo scopo di ripulire un’immagine un pò offuscata. Nella partita contro il Galatasaray erano scoppiati disordini tra le tifoserie con 32 feriti tra le forze dell’ordine e 5 arresti. Il Marsiglia inoltre è reduce anche dalla sospensione della partita con il Nizza e il lancio di oggetti contro il PSG, con Neymar protetto con gli scudi per battere un corner.