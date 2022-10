La Lazio ha pubblicato sui propri profili social le foto dell’allenamento di rifinitura a Formello in vista dello Sturm Graz

La Lazio ha svolto oggi l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani in Europa League contro lo Sturm Graz. I biancocelesti hanno postato sul proprio profilo Instagram le foto della seduta odierna: serenità e sorrisi per il gruppo di Sarri.