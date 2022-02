La Lazio e la trasferta di Udine: i tre punti per rimanere in zona Europa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la trasferta di Oporto, la Lazio sarà ospite dell’Udinese nel posticipo di domenica sera: obiettivo tre punti

La Lazio, dopo la trasferta di Oporto in Europa League, sarà impegnata sul campo dell’Udinese domenica sera. La gara, oltre a preparare al meglio la gara di ritorno all’Olimpico, servirà anche agli uomini di Sarri per mantenersi in zona Europa.

Centrare la qualificazione ad una coppa darebbe un significato diverso ad una stagione comunque ed inevitabilmente di transizione. Immobile e compagni vogliono chiudere al meglio. Si comincia dalla gara contro gli uomini di Cioffi, vero e proprio snodo del campionato.