La Lazio e la corsa Champions: l’Olimpico per sognare il quarto posto

La Lazio si giocherà 24 dei 36 punti disponibili da qui a fine campionato all’Olimpico: la qualificazione in Champions è possibile

Importante panoramica quella offerta da Il Messaggero sulla corsa Champions in campionato e sulle speranze della Lazio relative ad essa. Il pareggio di Udine ha lasciato l’amaro in bocca ma i 43 punti in classifica e il distacco di soli quattro punti dalla Juve lasciano ben sperare.

Inoltre c’è anche un altro importante dato da sottolineare: dei 36 punti ancora disponibili, 24 saranno in palio all’Olimpico dove la media punti è ben diversa: 2,08 punti a partita (7 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta). Il sogno Champions è più vivo che mai.