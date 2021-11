La Lazio e il problema difesa: troppi goal subiti. E quel precedente...

La Lazio ha subito 25 reti in 14 giornate: solo nella stagione 1983-84 i biancocelesti fecero peggio. Urge correre ai ripari in difesa

La Lazio di Sarri non riesce a trovare quella continuità tanto auspicata dal tecnico. In particolare, la linea difensiva dei biancocelesti continua a sbandare pericolosamente tanto che in quattordici giornate sono già venticinque i goal subiti.

Il passaggio dalla linea a tre di Inzaghi a quella a quattro non è stato ancora assimilato e in più c’è un dato statistico che preoccupa. Come riporta il Messaggero, solo nella stagione 1983/84 la Lazio aveva subito più goal (26) allo stesso punto del torneo. Inoltre, solo in altre cinque occasioni i biancocelesti hanno fatto addirittura peggio. In queste sei annate il miglior piazzamento fu uno scialbo nono posto. Sarri, che nemmeno ad Empoli aveva incassato le stesse reti a parità di giornate (furono 21) è chiamato a correre al più presto ai ripari.