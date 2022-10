La Lazio di Sarri vola: il tecnico chiede la svolta anche in Coppa

Maurizio Sarri sembra aver trovato la quadra della sua Lazio: il rendimento in campionato impressiona. Ora la svolta in Coppa

Il rendimento della Lazio in queste prime 8 giornate di Serie A soddisfa appieno Maurizio Sarri. I 17 punti in classifica (2.3 di media a partita), tre in più dello stesso periodo della scorsa stagione, e soprattutto i soli 5 gol subiti, testimoniano un’importante inversione di tendenza che permette ai biancocelesti di sognare concretamente la Champions League.

Come riferisce Il Messaggero, Sarri ora si aspetta la svolta in Europa. Giovedì pomeriggio la sfida in trasferta con lo Sturm Graz sarà un vero e proprio crocevia per il destino di Immobile e compagni nella competizione. Le 8 reti subite nelle prime due giornate sono troppe rispetto al già citato rendimento in Italia. La rotta va invertita per centrare la qualificazione agli ottavi di finale.