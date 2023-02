Una delegazione della Lazio sarà oggi in udienza in Vaticano da Papa Francesco: presente anche Ciro Immobile

Giornata importate quella di oggi in casa Lazio. Come riportato dal Messaggero infatti, una delegazione della squadra biancoceleste verrà ricevuta in udienza dal Papa in Vaticano.

Il capo delegazione sarà ovviamente Ciro Immobile, capitano e simbolo dei biancocelesti.