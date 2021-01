La Lazio compie 121 anni, gli auguri di Strakosha: «Spero che questo anno porti gioia e trofei»

Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha fatto gli auguri al club biancoceleste per il 121° compleanno: le sue parole

Il 9 gennaio 1900 a Roma, in Piazza della Libertà, nove volenterosi giovani guidati dal bersagliere podista Luigi Bigiarelli decisero di fondare una Società che fosse accessibile alla gioventù del popolo e che tramandasse i valori morali ed etici dello sport.

Scelsero come simbolo l’Aquila, animale fiero e sinonimo di potenza, vittoria e prosperità, come colori il bianco ed il celeste, in onore della Grecia, patria delle Olimpiadi. Ed infine il nome, Lazio.

È il 9 gennaio ed il Club più antico di Roma compie 121 anni; tanti auguri a tutti noi, tifosi della Prima Squadra della Capitale!

Thomas Strakosha, portiere biancoceleste, è intervenuto a S.S.Lazio Agenzia Ufficiale:

«Tanti auguri alla nostra Lazio per i suoi 121 anni. Spero che siano pieni di gioia e tanti trofei!»