La Lazio ci prova per Gomez, ma è un affare tutto in salita

La Lazio ci prova per Gomez, ma a queste condizioni l’affare non è possibile

Secondo Sport Mediaset, a giorni la Lazio dovrebbe presentare a Alejandro “Papu” Gomez, centrocampista dell’Atalanta, un’offerta per il futuro…prossimo. L’argentino, che a meno di clamorose ricuciture lascerà la Dea nel corso del mese di gennaio, piace da anni all’allenatore dei biancocelesti, che sarebbero pronti a proporre un accordo da 2 milioni a stagione per due anni sulla spinta di Simone Inzaghi. Ad oggi, riferisce Sport Mediaset, Gomez non sarebbe però convinto né dalla cifra dello stipendio né dalla durata dell’accordo, andando l’ex Catania in cerca di un accordo triennale.