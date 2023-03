La Lazio chiama Felipe Anderson: servirà lui contro il Napoli

Sarri prepara la sfida al Napoli e punta su uno dei suoi uomini più decisivi, ovvero Felipe Anderson

Giorni di preparazione per quello che sarà il prossimo impegno della Lazio, ovvero la sfida di campionato di venerdì 4 marzo contro il Napoli, valida per la 25ª giornata di Serie A.

Servirà la migliore versione dei biancocelesti per cercare di fermare una capolista inarrestabile, e come riporta il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri si affiderà ai suoi uomini migliori per la sfida dello stadio Maradona. Uno dei giocatori più attesi è sicuramente Felipe Anderson, 82 presenze in campionato dal suo ritorno a Roma. Le qualità di un giocatore ritrovato, dopo le sue esperienze complicate in Inghilterra e Portogallo, saranno sicuramente l’arma in più per poter fermare un Napoli fortissimo.