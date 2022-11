La Juve non molla Milinkovic: tre cessioni per convincere Lotito e la Lazio

La Juve non molla Milinkovic e studia il piano per convincere Lotito: tre cessioni importanti per fare liquidità

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa bianconera si studia la strategia per arrivare a Sergej Milinkovic, unico obiettivo per rinforzare il centrocampo.

La Juve non vuole arrivare ai 100 milioni chiesti da Lotito perchè sa che, senza rinnovo e con un contratto in scadenza nel 2024, in estate il serbo potrebbe partire per meno. L’idea è quindi quella di trovare il prima possibile un accordo con Kezman per avere una posizione di vantaggio. Le cessioni di McKennie, Rabiot e Paredes, oltre a fare spazio, porterebbero la liquidità necessaria per fare un’offerta per il laziale.