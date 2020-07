La Juve asfalta il Toro: 4-1 allo Stadium, Dybala e de Ligt out col Milan

La Juventus batte 4-1 il Torino nel derby della Mole e si porta momentaneamente a +7 sulla Lazio seconda. Squalificati Dybala e de Ligt, saltano il Milan.

Una Juve brillante nel primo tempo, in difficoltà nella prima metà della ripresa e debordante nel finale annichilisce il Torino: all’Allianz Stadium finisce 4-1 per gli uomini di Sarri grazie alle reti di Dybala, Cuadrado, Ronaldo (prima punizione vincente in Serie A) e all’autogol di Djidji. Per gli ospiti ha accorciato Belotti su calcio di rigore nel recupero della prima frazione, trafiggendo Buffon nel giorno del suo record di presenze (648). Diffidati e ammoniti, de Ligt e Dybala salteranno la sfida di martedì col Milan per squalifica e torneranno a disposizione nel weekend per la cruciale sfida con l’Atalanta.