La decisione della Fifa sul Mondiale per Club: le parole del presidente Infantino. La manifestazione si svolgerà dal 12 al 22 dicembre 2023

La Federcalcio dell’Arabia Saudita e la FIFA hanno comunicato ufficialmente che tutte le partite del Mondiale per Club 2023 si disputeranno nella città di Gedda. La manifestazione si svolgerà dal 12 al 22 dicembre 2023. Di seguito le parole di Yasser Al Misehal, presidente della Federcalcio dell’Arabia Saudita.

PAROLE – «Siamo lieti che Gedda, con le sue strutture all’avanguardia e la reputazione di ospitare importanti eventi sportivi internazionali, sia stata scelta come città ospitante per il Mondiale per Club. Lo sport è un fattore chiave della trasformazione in corso dell’Arabia Saudita nell’ambito di Vision 2030, che ha reso il Regno uno dei paesi in più rapida crescita e più entusiasmanti nello sport mondiale».