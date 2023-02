Record Immobile, Hamrin commenta: «Ora per lui arriva il difficile ma è molto forte»

Con i due gol alla Salernitana, Ciro Immobile ha superato Hamrin nella classifica marcatori all time della Serie A

Intervenuto ai microfoni di notizie.com, Kurt Hamrin ha commentato il traguardo raggiunto da Ciro Immobile che con la doppietta rifilata ieri alla Salernitana lo ha superato all’ottavo posto nella classifica all time dei marcatori della Serie A (191 a 190):

«I record sono fatti per essere battuti. Immobile è un giocatore molto forte, ma adesso si fa più complicata per lui la rincorsa a quelli che stanno ancora più avanti in questa classifica. Però è giusto che ci provi, ha tutto quello che gli serve per riuscirci».