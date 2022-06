Hamrin: «Immobile può superare il mio record, è sempre al posto giusto»

Kurt Hamrin è convinto che Ciro Immobile batterà il suo record di reti anche grazie all’aiuto di Maurizio Sarri: le sue parole

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Kurt Hamrin ha parlato di Ciro Immobile:

«È stato molto bravo e lo dice la sua carriera. Ha segnato tanti gol. La sua migliore caratteristica a mio giudizio è la capacità di farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. Ogni partita ha almeno un paio di occasioni per realizzare una rete e non è certo una casualità. A 32 anni può continuare a fare gol in grande quantità, ma dipende molto anche dai compagni di squadra. Sarri lo può aiutare e se le cose continuano a girare in un certo modo, lui può tranquillamente superare il mio record».