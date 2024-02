Kumbulla saluta la Roma: «Grazie per le emozioni, non vi dimenticherò mai»

Kumbulla, l’ormai ex giocatore della Roma saluta il club giallorosso per proiettarsi totalmente al Sassuolo

Kumbulla lascia ufficialmente la Roma e riparte dal Sassuolo. Dopo la notizia ufficiale, l’ormai ex giallorosso si congeda dal club capitolino con un messaggio social che recita quanto segue

KUMBULLA – Grazie Roma. Grazie per come mi hai accolto e per le emozioni che mi hai fatto provare: sicuramente non le dimenticherò mai.

Auguro al club e a tutti i suoi fantastici tifosi di fare un grande finale di stagione, in bocca al lupo!”