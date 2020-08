Kumbulla, la Lazio alza l’offerta in attesa dell’Inter

I biancocelesti avrebbero alzato la propria offerta per il difensore del Verona.

Marash Kumbulla è ancora fortemente nei pensieri della Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per il difensore veronese i biancocelesti avrebbero alzato la propria offerta: 17 milioni più il cartellino di Andrè Anderson. La proposta dell’Inter (secondo quanto riportato nelle scorse settimane) ammonterebbe a 23 milioni, risultando quindi superiore. Tuttavia, ad oggi, con la situazione Skriniar ancora in ballo (difficile che la trattativa con il Tottenham si concluda prima delle fine del cammino in Europa League della squadra di Conte), la trattativa difficilmente potrà andare in porto (e da Verona sembra trapelare che non sia arrivata alcuna proposta ufficiale del club nerazzurro).

La Lazio resta fortemente alla finestra: Kumbulla è uno dei giocatori fortemente richiesti dal tecnico Inzaghi.