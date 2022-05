Kumbulla ironizza sul pullman scoperto: «Lazio, Tira’na brutta aria»

Marash Kumbulla ha esposto uno striscione contro la Lazio durante la sfilata sul pullman scoperto della Roma

Lazio sempre nei pensieri dei giocatori della Roma, anche in un giorno di festa come dovrebbe essere dopo aver vinto un trofeo. E invece – dopo Zaniolo – anche Marash Kumbulla manda in visibilio i tifosi romanisti per aver mostrato uno striscione contro la Lazio durante la sfilata del pullman scoperto.

Il difensore giallorosso ha alzato al cielo uno striscione con su scritto: «Lazio Tirana una brutta aria», ironia fatta con un gioco di parole sulla capitale dell’Albania, sede della finale della Conference League vinta dalla Roma. Anche quando vincono siamo sempre nei loro pensieri.