Kulusevski spiega: «Questa la differenza tra me e Milinkovic»

Dejan Kulusevski ha parlato ai microfoni dell’emittente svedese Viasat di Milinkovic-Savic avversario di sabato in Nations League. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «È difficile venire qui quando non si gioca con la propria squadra di club da cinque/sei mesi, o se si è giocato solo dieci minuti in un mese. Non è la stessa cosa per Milinkovic e per i ragazzi che sono i giocatori più importanti della Serie A. Lo stesso vale per Mitrovic, che ha segnato dieci gol in Premier League»