Krösche (ds Eintracht): «Non aver ceduto Kostic alla Lazio ha cambiato la nostra storia»

Ai microfoni di Dazn ha parlato il ds dell’Eintracht Krosche, il quale ha ricordando la possibile operazione di mercato con la Lazio che riguarda Kostic, ora alla Juventus

KOSTIC – Kolo Muani? Il reinserimento sarebbe stato molto, molto difficile. È stato un caso completamente diverso rispetto a Filip Kostic. Dopo il suo errore e il nostro atteggiamento di non cederlo, Filip ha dato tutto per l’Eintracht Francoforte e ha scritto la storia. A volte bisogna decidere: non si trova il minimo denominatore possibile, ma si evita il danno maggiore possibile. Siamo vincitori, bisogna dirlo chiaramente. Abbiamo ottenuto quasi quello che volevamo